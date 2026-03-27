通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇 米イラン情勢注視 通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇 米イラン情勢注視

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇 米イラン情勢注視



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.81 9.76 7.87 10.05

1MO 9.26 7.80 7.78 8.28

3MO 9.69 7.40 8.45 8.28

6MO 9.63 7.21 8.63 8.18

9MO 9.66 7.24 8.75 8.25

1YR 9.58 7.28 8.81 8.27





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.68 14.41 9.98

1MO 8.36 11.76 8.48

3MO 9.27 11.16 8.42

6MO 9.44 10.70 8.34

9MO 9.58 10.61 8.41

1YR 9.57 10.49 8.43

東京時間10:22現在 参考値



ドル円1週間物は再び上昇、米イラン情勢を注視。有事のドル高でドル円は160円大台付近まで上昇しており、日本政府の介入も警戒される。



トランプがイランのエネルギー施設への攻撃停止延長を発表した一方で、イラン側は延長を求めていない、米に要請していないという。また、米が中東に地上部隊1万人追加派遣を検討しているとの報道も伝わっており、米イラン巡り情報が錯綜している。

外部サイト