Astell&Kernの小型DACアンプ「AK HC4」

アユートは、Astell&Kernの小型DACアンプ「AK HC4」を、iPhone AirとiPhone 17シリーズ(17e/17/17 Pro/17 Pro Max)に対応させる有償アップデートの申込み受付を27日から実施する。費用は4,950円(代引手数料込)。決済方法は代金引換のみ。ユーザーからサポートセンターまでの発送料はユーザー負担。サポートセンターからユーザーまでの返送料はアユート負担。返送までの期間は製品受領後、約1～2週間の見込み。

ただし、 2025年4月1日～2026年3月31日の期間に購入したユーザーについては、アユート独自の保証サービスの一環として無償でアップデートを受け付ける。ただし、日本国内での新品購入で、レシート等の購入証明がある場合に限る。

AK HC4はiPhone 17シリーズの発売(2025年9月)前に開発・発売されたため、iPhone 17シリーズとの互換性が無い。2026年1月より以前に製造されたAK HC4で、iPhone 17シリーズとの互換性を希望するユーザーは、サポートセンターにて、有償でiPhone 17シリーズ互換マザーボードへの交換サービスを提供する。

対象製品は「AK HC4」、「AK HC4 アイドルマスターシンデレラガールズ Edition」。なお、2026年1月以降に製造されたAK HC4は、iPhone 17シリーズとの互換性がある。

AK HC4 iPhone 17対応有償アップデート申込ページ

上記URLのメールフォームからも申込みが必要。販売店経由の修理受付での対応はできない。