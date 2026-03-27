◆センバツ第９日 ▽準々決勝 専大松戸―山梨学院（２７日・甲子園）

準々決勝では、専大松戸（千葉）が甲子園で初の４強入りをかけて山梨学院と対戦する。

２回戦（２６日）では九州国際大付（福岡）を８―３で撃破した。相手は昨秋の神宮大会王者で優勝候補と目されていた。それでも勝利を信じて、一塁側アルプスに陣取った専大松戸の応援団は声援を送った。

控え部員らが、元気よく応援する最前列。そこには、周囲と比べると明らかに小柄な男の子の姿があった。高校生に混じって、メガホンを片手に声を枯らしたのは落合晴塁（はる）くん。まだ８歳だが、応援歴はかなり長い。同校野球部ＯＢである父の良太さんに連れられ、生後間もない頃から試合を見に行っていたという。２歳か３歳の頃から、父が作った特製のユニホームを着て応援するようになった。

母の真裕美さんによると、２６日の試合を終えた時点で、晴塁くんが応援した公式戦での専大松戸の成績は６１勝１６敗。勝率は７割９分２厘と驚異的だ。７７歳のベテラン・持丸修一監督も、晴塁くんの存在を知っており「いつもありがとうね」と声をかけられたこともあるという。母は「持丸監督は、まるで孫のようにかわいがってくれます。監督さんは、本当に優しい」と感謝する。

２１年春に初めて聖地を訪れ、甲子園のアルプスで応援するのは５回目。メガホンをたたきすぎて「手が痛くなることもある」という晴塁くんの思いは、ナインと同じで「勝つ」。専大松戸のラッキーボーイは、準々決勝も両親と一緒に応援する予定だ。