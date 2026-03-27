お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２７日、東京・有明に開業した「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ（ＴＤＰ）」のオープニングセレモニーに出席した。

高嶋ちさ子と共にオープニングアンバサダーを務める２人。伊達みきおは「完成しましたねー！全貌はあまり見ていないけどきれいな建物」と笑顔。「ＴＤＰとＮＰＢ（日本野球機構）が同時開幕」と野球ファンならではの独特ＰＲで笑わせた。特に劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ 有明」に魅了されたそうで「ここからエンタメが始まる。発信基地でございます」と胸を張った。

同所ではアーティストによるライブや、ドラえもんの展示会など企画が盛りだくさん。２人は謎解き企画に関わっているが、今後やりたいことに、伊達は「全貌（ぜんぼう）を見ていただくロケをやりたい。（レギュラー出演する）『帰れマンデー』とか『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』とか。『アメトーーク！』でも面白そう」。９月のコンテンツ発表会時に語った「謝罪会見」とは一転、まじめな回答に終始。「いつか単独ライブとかもやってみたい」とも語った。一方の富澤たけしは「個人的には、かくれんぼとか」と広大な敷地を生かした遊びを提案した。

イベント中には、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・前８時）に出演。ＭＣの羽鳥慎一、コメンテーターの石原良純らに同所をＰＲし、来訪を呼びかけ。コメンテーターの長嶋一茂から「５秒漫才」の無茶ぶりをされると、伊達は放送終了後に「もう来なくていい」とチクリ。富澤も「ああいうところだよ」と苦言を呈し、会場からは笑いが起こった。

開業時間の午前１０時に合わせ、集まった人とカウントダウンを行い、記念すべき日を祝福。オープニングアンバサダーとして来場者を歓迎し、交流を楽しんでいた。