大会序盤からスカウトの視線を集める好素材が次々と登場している第98回選抜高校野球。その中で、横浜のエース・織田翔希（3年）と並び強いインパクトを残したのが山梨学院の菰田陽生（3年）だ。194cm、101kgという高校生離れした体格を誇り、早くから大器と評されてきた逸材である。【西尾典文／野球ライター】

【写真】スカウト大注目の山梨学院3年・菰田陽生選手の姿

高校生ナンバーワンの長打力

初めての甲子園となった昨年春の選抜ではリリーフで3イニングの登板にとどまったが、ストレートの最速は152キロをマークした。続く夏の甲子園では準決勝の沖縄尚学戦で右肘に違和感を覚えて降板したが、4試合に先発して19回2/3を投げて3失点と、春から成長した姿を示した。

甲子園球場

菰田の魅力はピッチングだけではない。打撃では早くから中心を担い、昨年夏の甲子園では4試合で15打数7安打6打点、打率.467を記録した。肘の故障の影響で投球が本調子ではなかった秋、関東大会3試合で12打数7安打と結果を残し、準々決勝の浦和学院戦ではセンターバックスクリーンへ飛び込む特大弾を放っている。

そして迎えた今春の選抜。初戦の長崎日大戦で、その実力を改めて証明した。2番・一塁で先発出場すると、1回の第1打席で初球のカーブを振り抜き、打った瞬間に分かる一発をレフトスタンドに叩き込んだ。この本塁打をきっかけにチームは初回に5点を先制。試合の主導権を握り、5対3で勝利した。

試合後、菰田はこの一打についてこう振り返っている。

「相手のピッチャーはカーブが良いことは分かっていたので、最初からカーブは頭にあって狙っていました。ホームランは狙っていたわけではなく、まずはヒットで出塁することを考えていましたが、思いっきり振り抜いた結果がホームランという形になったので良かったです」

初対戦の投手の変化球を一振りで仕留め、結果に結びつけるあたりは並の打者ではない。相手先発の古賀友樹（3年）のカーブは映像で確認し、先頭打者への投球もチェックしていたという。準備の質の高さから、能力に加えて思考の深さがうかがえる。視察したNPB球団のスカウトからは、打撃を評価する声が上がった。

「第1打席のファーストスイングでいきなりあれだけの当たりを打てるのは驚きました。一発で目が覚めました（笑）。一昨年に飛ばない金属バットになってから、なかなか見ない打球の勢いと飛距離でしたね。あの体格があるので、目いっぱい振っているように見えなくてもよく飛びます。徐々にスイングに柔らかさが出てきました。まだ苦手なコースはありますが、長打力は高校生の中でもナンバーワンでしょう」（関東地区担当スカウト）

次につながることをしていきたい

課題として挙がるのは内角の速球への対応だ。長身で腕の長い打者に共通するポイントでもある。長崎日大バッテリーは第2打席で内角を徹底して攻め、最後は外のスライダーで打ち取った。三塁線へのファウルも窮屈な形でのスイングだった。

こうした攻めに対する対応力の向上も見えた。試合後、内角攻めについてこう語っている。

「インコースを攻められているというのは、第2打席の（内角に来たストレートの）2球を見てすぐに分かりました。インコースを攻められるというのは想定していましたし、練習もしてきたので、そこを仕留める対応力もついてきたと思います」

5回の第3打席では内角を意識した構えを見せたうえで、外角のカーブをしっかりとらえてレフト前へ運んだ。内角を直接打ち返したわけではないが、この駆け引きには成長がにじむ。

しかし、その直後に試練が訪れる。5回の守備で送球が逸れた際に打者走者と激突し、左手を負傷。6回からベンチに退いた。翌日の診断は左手首の骨折。復帰時期は不透明で、しばらく実戦から離れる可能性が高い。

この状況について、スカウトは評価の難しさを指摘する。

「手首は打撃にとって重要な部分ですから無理はさせたくないですね。利き腕の右手ではない点は不幸中の幸いですが、投手としての調整にも影響は出るでしょう。投打両面で魅力がある選手で、実戦の機会が減ると判断は難しくなります。夏まで出場できないとなれば評価は分かれるでしょう」（関東地区担当スカウト）

それでも菰田は前を向く。

「これまで大きな怪我はなく、こういうアクシデントも初めてです。診断結果は分からないですが、自分が下を向いていても何も始まらないと思うので、チームにプラスになる声かけなど、次につながることをしていきたいと思います」

能力の高さに加え、野球に向き合う姿勢を評価する声が多いのは、このコメントからもよく分かる。試練を乗り越えた先にどんな姿を見せるのか。夏に向けた回復と進化に注目が集まる。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部