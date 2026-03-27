２５日、烏海湖で餌を探すユリカモメ。（烏海＝新華社記者／連振）

【新華社烏海3月27日】中国内モンゴル自治区烏海市の烏海湖では気温の上昇に伴い、多くのユリカモメが飛来し、餌をついばんだり水辺で遊んだりする姿が見られる。砂漠と湖、都市が織り成す春の景観が多くの観光客を引き付けている。

２５日、烏海湖で餌を探すシラサギ。（ドローンから、烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖と砂漠の風景。（ドローンから、烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖と砂漠の風景。（ドローンから、烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖畔でユリカモメを眺める観光客。（烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖畔でユリカモメに餌を与える観光客。（烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖で餌を探すユリカモメ。（烏海＝新華社記者／連振）

２５日、烏海湖と砂漠の風景。（ドローンから、烏海＝新華社記者／連振）