イランのスポーツ・青年省が、同国のスポーツチームが敵対国へ渡航することを禁じたと複数の海外メディアが26日に報じた。イラン国営テレビの報道を引用。期間は「通知があるまで」としているという。

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫している中、アジア・サッカー連盟（AFC）は24日にアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地区の決勝トーナメント1回戦をホーム＆アウェー制から一発勝負に変更して4月13、14日にサウジアラビアのジッダで行うと発表。イランからはトラクターが出場し、アルアハリ（UAE）と対戦する。スポーツ・青年省は具体的な「敵対国」には言及していないが、AFCの決定を受ける形でイラン・サッカー連盟とクラブが「試合会場移転のために、この件をAFCに通知する責任を負う」と指摘した。

スポーツ・青年省の声明では6月11日開幕のW杯北中米大会にも触れられてはいないが、米国とメキシコ、カナダで行われる同大会に関してはイラン側が米国開催の1次リーグ3試合をメキシコに変更するよう国際サッカー連盟（FIFA）に求める事態に発展している。米国が「敵対国」に該当するのは明白。FIFAのインファンティノ会長はイラン側の要求に対し、既に大会を予定通り行う意向を示しているが、イラン側の新たな決定を受けて、あらためて今後の成り行きが注目される。