◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース打線が5回に奮起。4回まではわずか1安打に抑えられていましたが、この回に一挙4得点で逆転しました。

ダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨んでいるドジャース。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手は第1打席でヒットを放ちます。しかし以降は対する相手先発ザック・ギャレン投手の前に快音ならず。ドジャース打線は4回までわずか1安打に抑えられていました。

そんな中、ドジャースの先発・山本由伸投手が失点。4回の先頭にヒットを浴びると、続くヘラルド・ペルドモ選手に先制2ランを浴びました。

これでビハインドとされたドジャースでしたが、5回に打線が躍動。先頭からの連打で無死1、2塁とするとアンディ・パヘス選手が逆転3ランを放ちます。その後もヒットを放つと、第3打席を迎えた大谷選手も四球で出塁。ギャレン投手はこの回1つのアウトも取れないまま降板となりました。

2番手としてマウンドにあがったフアン・モリーヨ投手の前にも、四球などで好機をつかみタイムリーで1点を追加したドジャース。山本投手は勝ち投手の権利を手に、6回のマウンドにあがりました。