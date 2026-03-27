◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

準々決勝第2試合が行われ、10年ぶりの準決勝進出を目指す智弁学園（奈良）と初の春4強を狙う花咲徳栄（埼玉）が対戦した。

花咲徳栄が1回表に先制した。1死後、公式戦初先発となった智弁学園の左腕・田川璃空（3年）から2四球と単打で満塁とし、5番・奥野敬太（3年）が一、二塁間を破る先制適時打。さらに押し出しの四球で2点目を挙げた。

ここで智弁学園は田川を諦め、2番手の右腕・高井周平（3年）にスイッチした。それでも花咲徳栄の勢いは止まらず、2死から8番・指名打者の中森来翔（3年）が右前へ2点適時打。9番・市村心（3年）も中前適時打、打者一巡で1番・岩井虹太郎（3年）も左前適時打を放ち、5安打でいきなり6点のビッグイニングをつくった。選抜で初回の6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。

智弁学園は1回戦から2戦連続完投勝利の左腕エース杉本真滉（3年）を控えスタート。小坂将商監督は試合前に「杉本の次に調子良いのが田川なので。公式戦初になると思いますけど、期待して送りたい」と話していた。