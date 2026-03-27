ケビン・デュラントがシーズン通算30得点超え試合数でNBA歴代単独4位へ浮上

3月26日（現地時間25日、日付は以下同）に敵地ターゲット・センターで行われたミネソタ・ティンバーウルブズ戦。ヒューストン・ロケッツは延長へ持ち込み、残り3分1秒で13点差をつけるも、そこからウルブズに15連続得点を許し、108－110で痛恨の逆転負けを喫した。

翌27日を終えて、ロケッツは43勝29敗でウェスタン・カンファレンス6位。5位にいるウルブズ（45勝28敗）とのゲーム差が1.5へ広がった。

そうした中、ロケッツのケビン・デュラントはチームメートのアルペレン・シェングンと並んでゲームハイタイの30得点に8アシスト2スティールをマーク。

キャリア18年目のベテランは、今シーズン27回目の30得点超え。レギュラーシーズン通算436試合目となり、カール・マローン（元ユタ・ジャズほか／435試合）を抜き、NBA歴代単独4位へと順位を上げた。

また、ウルブズ戦で9本のショットを決めたことで、37歳のフォワードはレギュラーシーズン通算フィールドゴール成功数が1万1177本に達した。これでダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス／1万1169本）を上回り、NBA歴代8位へ浮上している。

現在ロケッツはアウェー4連戦中。24日のシカゴ・ブルズ戦に続いて26日のウルブズ戦も落として2連敗しているだけに、28日のメンフィス・グリズリーズ戦、30日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦で挽回し、2勝2敗で終えてホームへ戻りたいところだ。

【動画】ウルブズ戦で30得点を奪ったデュラント





