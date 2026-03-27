Napeが、新曲「OIKAZE」を3月25日に配信リリース。また、自身主催の企画ライブ『RASEN』を6月21日に東京 Shibuya LUSHにて開催する。

（関連：Nape、自主企画イベントで示した“モンスター”級のポテンシャル 気鋭3バンドと共に届けた至高の夜）

3カ月連続リリースのラストを飾る本楽曲は、タイトなリズムにポストパンク的なギターの高揚とゴスペル調のコーラスワークが重なり合い、軽やかに走り出すビートとともに、一気に景色がひらけていくような清涼感に満ちた一曲。思い通りにいかない日々や、立ち止まりそうになる瞬間を振り切り、もう一度走り出すきっかけを与えてくれる、日常に寄り添うアンセムに仕上がっている。

また、ライブ『RASEN』はツーマン形式で開催されるNape主催の企画ライブ。異なるアーティスト同士が交差しながら熱量を高め合う一夜として、現在のNapeのモードを体現する公演となる。なお、出演アーティストは後日発表される。

・Nape コメント

こんにちは。東京・渋谷を拠点に活動するロックバンド、Nape（ネイプ）です。この度、3か月連続となる新曲「OIKAZE」をリリースしました。

疾走感のあるビートで一気に駆け抜ける、Nape史上もっとも清涼感に満ちた楽曲になりました。迷い続けた旅路が“夢”へと昇華される瞬間を描いたアンセムです。

完成音源を車で流したとき、思わず感動してしまうくらい、自分たちにとっても特別な一曲になりました。止まりかけた心を、もう一度走らせるこの曲、ぜひ聴いてください。

そして、6月21日（日）には自主企画ライブ『RASEN』を開催します。少しでも「いいな」と思ってもらえたら、ぜひライブハウスに遊びに来てください。初めての方も大歓迎です。会場でお会いできるのを楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）