カメラストラップ ワイド（ブルーグリーン）

株式会社モンベルは、同社製カメラストラップの製品ラインアップを拡充して3月に発売した。サイズや素材の異なる4モデルを新たに投入している。

いずれのモデルも柔らかくクッション性の高い素材を採用。首や肩への負担を軽減し、アウトドアシーンにおける機材の持ち運びをサポートする。ストラップの長さも調節可能。

4つのモデルのうち、「カメラストラップ」と「カメラストラップ ワイド」にはモンベルオリジナルのバリスティックナイロンを使用。紡糸の段階でナイロン糸に延伸加工を施したことで、織物にした際に従来のナイロンより約2倍の引き裂き強度を実現した素材としている。軽量性を兼ね備えた点も特徴。

また4モデル共通の仕様として、別売りのカメラバッグ「フォトウォーカーパック30」のショルダーハーネスへの装着に対応する。

フォトウォーカーパック30

ショルダーハーネスにストラップを装着できる

カメラストラップ

ブルーグリーン

ブラック

カメラストラップ ワイド

カラー：ブルーグリーン、ブラック 主素材：100デニール・バリスティックナイロン・トリプルリップストップ（ウレタン・コーティング） 外形寸法：4.5×75cm（最大長120cm） 重量：41g 価格：2,500円

ブラック

コンフォート カメラストラップ

カラー：ブルーグリーン、ブラック 主素材：100デニール・バリスティックナイロン・トリプルリップストップ（ウレタン・コーティング） 外形寸法：6×75cm（最大長120cm） 重量：45g 価格：2,900円

ブルー

ブラック

コンフォート カメラストラップ ワイド

カラー：ブルー、ブラック 主素材：3mm厚発泡ゴム（両面ジャージ） 外形寸法：4.5×75cm（最大長120cm） 重量：59g 価格：3,000円

ブルー

ブラック

カラー：ブルー、ブラック 主素材：3mm厚発泡ゴム（両面ジャージ） 外形寸法：6×75cm（最大長120cm） 重量：67g 価格：3,400円