米津玄師『チェンソーマン』楽曲が集結した輸入アナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」リリース

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米津玄師が『チェンソーマン』に書き下ろした楽曲が、一枚のVinylに集結。豪華ラインナップが収録された輸入アナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」が、3月27日にリリースとなった。

■米津玄師の手による絵と音楽が一体になった豪華盤

本作には、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、エンディングテーマ、米津玄師/宇多田ヒカル「JANE DOE」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」と、リミックス3曲を収録。

「IRIS OUT」は、9月15日のリリース直後から国内外のチャートを席巻。国内週間ストリーミングでは「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成。米Billboard “Global 200”では日本語楽曲の歴代最高位を更新し、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは、50以上の国と地域に同時ランクインするなど、その勢いは国境を越えた。さらに『第40回日本ゴールドディスク大賞』ではストリーミング部門をはじめ３冠を受賞。2025年を代表する一曲となった。

「JANE DOE」は、米津玄師が作詞・作曲し、宇多田ヒカルを歌唱で迎えた奇跡のデュエット。リリース後は「IRIS OUT」とともに各チャートの1位・2位を独占し続け、2025年を彩る楽曲となった。

「KICK BACK」は、米津玄師が作詞・作曲し、常田大希（King Gnu / MILLENNIUM PARADE）と共同編曲した2022年の大ヒット曲。ストリーミング累計5億回超、MVは2億再生を誇り、RIAAアメリカレコード協会からは日本語詞として史上初のプラチナ認定を獲得した。本Vinylには、Frost Children、Hudson Mohawke、Tomgggによる3種のリミックスも収録。

全曲、米津玄師自身が「チェンソーマン」のために書き下ろした楽曲。ジャケットイラストも米津の手によるもので、音楽と絵が一体になった唯一無二のパッケージとなる。

メイン写真：輸入アナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」ジャケット

■リリース情報

2026.03.27 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/