27日11時現在の日経平均株価は前日比600.41円（-1.12％）安の5万3003.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は910、値下がりは611、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は254.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が166.46円、ダイキン <6367>が49.14円、フジクラ <5803>が44.62円、イビデン <4062>が27.94円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を63.37円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.87円、リクルート <6098>が10.33円、オリンパス <7733>が7.55円、テルモ <4543>が7.22円と続く。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、サービス、情報・通信、医薬品と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んでいる。



※11時0分4秒時点



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