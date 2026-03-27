毎日のシェービングがもっと快適に！水洗いOKでいつでも清潔！深剃りもキワ剃りも自由自在な【ブラウン】電動シェーバーがAmazon限定で登場！
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剃り心地の違いを実感！ディープキャッチ網刃搭載の【ブラウン】シェーバーがAmazon限定で登場！
ブラウンシリーズ5は3連密着ブレードを搭載したシェーバーで、肌の凹凸にシェーバーヘッドがしっかり密着した状態で髭剃りすることで、簡単に深剃りを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肌の凹凸にしっかり密着する、3連密着ブレードを搭載。3つの刃がそれぞれ独立して浮き沈みすることで、肌にしっかり密着。
シェーバー本体から網刃を外すことなく、簡単かつ清潔に毎日の洗浄ができる。
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髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能に。
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ブラウンシリーズ5は3連密着ブレードを搭載したシェーバーで、肌の凹凸にシェーバーヘッドがしっかり密着した状態で髭剃りすることで、簡単に深剃りを実現。
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