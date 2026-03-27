スイスに本社を置く周辺機器・ソフトウエアメーカーのロジクールの中国法人は26日、「ロジクールG公式旗艦店」がSNSに投稿した内容が不適切だったとして謝罪した。

記事によると、「ロジクールG公式旗艦店」の抖音（Douyin。中国版TikTok）アカウントが同日、製品のプロモーション動画を投稿した際、「値下げすれば、お前らは犬のように寄って来るんだろ」との文言を添え、ユーザーから批判が殺到した。

これを受け、ロジクール中国は「本日、『ロジクールG公式旗艦店』が極めて不適切な内容を投稿したことについて、心からの驚きと痛みを感じている。われわれはすべての方々の失望と怒りを十分に理解し、深く共感しており、ここにユーザーの皆さまへ心よりおわび申し上げる」と謝罪した。



その上で、「『ロジクールG公式旗艦店』はロジクール中国が上海百事得電子有限公司に運営を許可したもので、抖音におけるロジクール製品の販売を担当していた。問題の内容は、上海百事得電子有限公司の従業員がロジクール中国の審査プロセスを無断で省略し、独断で投稿したもの」と説明。「管理体制を見直し、再発を断固として防止する」と表明した。（翻訳・編集/北田）