アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領の2回目の審理が26日、ニューヨークの裁判所で開かれ、マドゥロ氏側は、訴訟の却下を求めましたが、裁判所は認めませんでした。

ベネズエラのマドゥロ大統領はアメリカの軍事作戦でことし1月に拘束され、麻薬テロの共謀など4つの罪に問われています。

アメリカメディアによりますと、マドゥロ大統領の弁護人は26日の審理で、トランプ政権がベネズエラ政府からの弁護士費用の支払いを阻止し、弁護人を選任する権利を侵害しているとして、訴訟の却下を求めました。

これに対し検察側は「マドゥロ氏はベネズエラの富を略奪した」とした上で、第三者の資金を利用することはできないなどと反論しました。

審理で判事は、弁護士費用の支払いの問題を理由に訴訟を却下することはない、と明言した上で、ベネズエラ政府が負担することを認めるかは近く判断するとの考えを示したということです。

トランプ大統領は26日、マドゥロ氏が問われている罪について「彼が犯した悪行のほんの一部に過ぎない」と述べ、今後、別の罪でも起訴されるとの見通しを示しました。