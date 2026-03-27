27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。開幕1週間前の対談。話題はドラフト1位ルーキーで開幕投手を務める左腕・竹丸和幸投手についてに。

高橋「開幕を新人の竹丸に抜擢したというのは？」

阿部「もちろん伊織の離脱っていうのはね、一番。ずっと頑張ってきて意気込んできた。けど重症ではないと思うので。しっかりもう一回見つめ直して。その体の機能だったりを整えれば早く戻ってくると思います。伊織以外に状態良かったのは竹丸で、なんか見ていても屈しないというか。そういうものを感じましたので、抜擢させていただきました」

高橋「監督から見て竹丸の良さはどんなところ？」

阿部「もちろんボールもいいですし、そのマウンドの立ち姿っていうのもすごくいいなと思って僕は見ていますね。堂々としてるし、たいしたもんだなと思って見てました。本人に『開幕行くから！思い切って投げてくれ』と言って伝えました」

高橋「どんな反応？」

阿部「『頑張ります』と言ってたんで。普通に（笑）」

高橋「緊張せずに飄々と投げるような感じなのかな？」

阿部「そうですね。そうやって投げられれば長いイニング粘れると思うんですけどね」

高橋「開幕戦、竹丸がどういうピッチングをしてほしい？」

阿部「勝って欲しいというのは本音なんですけど。まあどんな内容でも、これからの彼の野球人生だったり、ジャイアンツにとってプラスしかないのかなと考えてます」

高橋「竹丸の特長は？」

阿部「キャンプ、オープン戦の最初の方は、曲がり球にちょっと苦戦していたんですけど。それでもカウントも取れるし、勝負球でも持っていける。あとはキレが。思ったよりバッターは見にくいのかな」

竹丸投手はオープン戦では3試合に登板し、12回を投げ1失点の好結果。10日ソフトバンク戦では5回7奪三振での無失点。20日楽天戦でも5回6奪三振1失点。新人開幕投手は球団64年ぶり。昨季セ・リーグ王者の阪神を相手にどんな投球を見せるか注目されます。