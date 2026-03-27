ものまねタレントの原口あきまさ（50）の妻でタレントの原口めぐみ（41）が27日までに自身のインスタグラムを更新。長男が中学を卒業したことを明かし、あきまさを交えた親子ショットを披露した。

2010年にあきまさと結婚し、現在は4人の男児のママであるめぐみは「2026年3月 長男卒業しました 義務教育終了しました」と書き出し、自身とあきまさ、長男の卒業式会場での親子3ショットをアップ。

「幼い頃から何事にも敏感で泣き虫だった長男 幼稚園バスも泣きじゃくり、保育参観に行っても泣きじゃくり(年中まで泣いていた)なんでいつもうちの子だけ泣いちゃうのかな、私がダメな親だからかな？と本気で悩んで自信をなくしていました」と回顧。

だが「学年が上がる度に頼もしくなっていき、中学では率先してクラスを盛り上げていたようです」とし、「卒業式の数日前-次男が絶賛反抗期中なのですが、言い方や態度で食事の前に父と次男が大喧嘩になり その異変に気づいた長男が次男を自分の部屋に呼びました」と告白。

「そこで何があったのか次男の話をまず聞いてあげてから『親ってウザい時あるよね、俺もそうゆう時あったからめっちゃ分かる。でも今、勝太は12歳。12年間親は何不自由なくやりたいことやらせてくれたり、ご飯作ってくれたりしてるよね。それは俺たちのことが大好きだから大事だからやってくれているんだからその事に感謝して、言われてウザイと思う時もあるけど、まず一度受け入れろ。あと勝太は口が悪いからそこも直そう。ただ口が悪いのは俺の責任でもある。俺が弟達に強く言っちゃうからそれをみんな真似しちゃうのもあるから、そこは一緒に直していこう。

お前は野球もめちゃくちゃ頑張ってるし、絶対プロになるから頑張れ 明日朝起きたら2人でお父さんに謝ろう あ、でも俺朝起きれないかもしれないから起こしてねと』言ってからハグをしたそうです」と振り返った。

「長男の逞しさに本当に驚かされました。次男も兄に救われていました」ともつづり、「長男は父にも、このままでは次男はいつまでも同じことを繰り返すし、反抗期を理由にしたく無いから俺から話してみますとラインを送ってくれていたようです お前やるなぁ〜、イケメンすぎるだろ〜と言いながら 母陰で泣きました」と回顧。

「そんなことがあっての卒業式だったので本当に涙が止まりませんでした ダメなお母さんだと思い続けていた幼稚園時代の自分が報われた気がして本当に嬉しかった。どんどん親離れしていくだろうけど、高校生活も本気で楽しんでね。卒業おめでとう」とメッセージを送り、祝福した。

めぐみの投稿に、フォロワーからは「ステキなお話しで泣いてしまいます めぐみさん変わらず美人さんで憧れます」「読んでなけるー 卒業おめでとうございます」「兄弟っていいね 優しいお兄ちゃん！」「心まで本当にイケメン!!なんて頼もしいの 両親の愛あってだね」といった反響が寄せられている。