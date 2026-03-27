ＮＥＷＳ・加藤シゲアキが２７日、東京・有明で行われた「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」（ＴＤＰ）オープニングセレモニーに、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしと伊達みきおと出席した。

新劇場のＥＸシアター有明のこけら落とし公演でなにわ男子・大橋和也とｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人がＷ主演する「ＡｍｂｅｒＳ −アンバース−」（４月２５日開幕）の原作・脚本・クリエイティブプロデューサーを務める加藤は「すごい立派な劇場でびびっています。本当に僕のこけら落としでいいのか」と受け止めた。

新劇場は１５００人以上を動員。客席は１〜３階で座席配置は視界に配慮し、センターブロックは“千鳥配列”を採用した。舞台面の床は取り外しができる組立床で柔軟な演出に対応可能。音響設計は聞き取りやすく客席全体に均一に届く設計で没入感ある空間が実現した。

加藤は「言い訳できない。劇場のせいにできないぐらいいい劇場」と緊張感を漂わせ、「期待してください」と意気込んだ。

サンドウィッチマンはＴＤＰのオープニングアンバサダーを務めている。