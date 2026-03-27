BTSが、昨年7月の米国キャンプ中にケンカをしていた。リーダーのRM（31）とSUGA（シュガ、33）が、26日に公開されたYouTube（ユーチューブ）チャンネルのトーク番組に出演し、明かした。

司会者から、昨年7月に米ロサンゼルスで歌キャンプを行った際のことを聞かれた。「LAに住んでいた時、1度もけんかしなかったのか？」と聞かれると、RMは「夜に酒を飲んで酔っぱらってけんかをした」と答えた。

続けて「明日も仕事があるし、毎日練習が続くから『そろそろ、席を片付けよう』と言ったら、JIMIN（ジミン）が『兄さん、テヒョン（V）にそんなこと言っちゃだめなんじゃないの？』と言ってきた」と当時を振り返った。

SUGAは「僕は隣に座っていたが、急に2人が熱くなってきた。それでJIMINを外に連れ出して『何かあったの？』と聞いたが、みんな酔っていて正確な理由が分からなかった。2人は息が荒かった」と付け加えた。

RMは「（JIMINが）兄さん、メンバーにそういう風に話しちゃダメでしょうと、涙声で言ってきた。『オレが？ オレ、何かいけないことを言ったっけ？』と返すと、隣にいたテヒョン（V）が突然『僕も寂しい』と言った」。SUGAは当時を振り返り「急に2人が、これ以上ないくらい泣き崩れた」と話した。

RMは「私が『酒席はお開き』と言っただけで、これ以上ない悪いヤツになってしまった。2人（JIMINとV）より、私は酔いが浅かったが、2人は私の部屋までついてきて、3時間も『寂しい』と言っていた。今でも忘れられない」と話した。SUGAは「2人が突然大声で泣きだした。横からみて『なぜ？』と思った」。

RMは「今でも耳元に当時の声が聞こえたりする。『メンバーが苦しんでるのに…、テヒョンにそういう行動はダメでしょう』というJIMINの声が聞こえているような気がする」と話した。

司会者が「その場面で、J−HOPEは？」と聞くと、RMは「彼は酒があまり飲めないんです。早く帰って寝た」と答えて笑いを誘った。