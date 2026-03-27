Snow Man目黒蓮、サプライズ“声出演”でファン沸く 向井康二＆阿部亮平に「元気？ケンカしてない？」
【モデルプレス＝2026/03/27】Snow Manの目黒蓮が、3月26日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）にメッセージを寄せ、SNSで話題を呼んでいる。
【写真】Snow Man目黒蓮、主演作舞台挨拶にリモート参加
番組では、現在、撮影でカナダに滞在している目黒が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の主題歌となっているSnow Manの楽曲「BANG!!」を放送。この日は阿部亮平と向井康二が出演し、向井の「どうしても曲紹介をしたいという方にメッセージをいただいております」という声の後、「どうも目黒蓮です」と目黒が登場。「阿部ちゃん、康二、元気？ケンカしてない？」と2人に問いかけた後、「『BANG!!』という楽曲は映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌になっている楽曲なんですが、Snow Man9人で担当させていただけることになって本当に嬉しく思ってます。パワーがとてもあってエネルギッシュな楽曲になってます。映画とともに皆さんにたくさん楽しんで聴いていただけたら嬉しいなと思います」と楽曲について語った。
向井は「久しぶりに声聞きましたけど元気そうで」と目黒のコメントに歓喜し、阿部は「『元気？』ってこっちが聞きたいよっていうところも」と目黒を気遣った。そして阿部が「（目黒とのやりとりが）ちょっとあったな。本当にちょっとしたこと」と目黒との最近のやりとりについて話すと、向井は「たまにやりとりしてる。前にインスタライブしてる時に電話して、ちょくちょくやりとりしてた。やっぱり海外の作品やからそれでやりとりしてた」と目黒と同様に海外の作品に出演経験があることからその話題でやりとりをしていたことを明かした。
この放送にファンからは「待ってめめ？！」「急すぎて心臓バクバク」「カナダから声を聞かせてくれてありがとう」「急なめめ供給に沸いた」「安定のイケボで耳が喜んでる」「メッセージありがとう！」などと驚きと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆目黒蓮「素のまんま」にメッセージで登場
番組では、現在、撮影でカナダに滞在している目黒が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の主題歌となっているSnow Manの楽曲「BANG!!」を放送。この日は阿部亮平と向井康二が出演し、向井の「どうしても曲紹介をしたいという方にメッセージをいただいております」という声の後、「どうも目黒蓮です」と目黒が登場。「阿部ちゃん、康二、元気？ケンカしてない？」と2人に問いかけた後、「『BANG!!』という楽曲は映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌になっている楽曲なんですが、Snow Man9人で担当させていただけることになって本当に嬉しく思ってます。パワーがとてもあってエネルギッシュな楽曲になってます。映画とともに皆さんにたくさん楽しんで聴いていただけたら嬉しいなと思います」と楽曲について語った。
◆向井康二＆阿部亮平、目黒蓮との最近の交流を明かす
向井は「久しぶりに声聞きましたけど元気そうで」と目黒のコメントに歓喜し、阿部は「『元気？』ってこっちが聞きたいよっていうところも」と目黒を気遣った。そして阿部が「（目黒とのやりとりが）ちょっとあったな。本当にちょっとしたこと」と目黒との最近のやりとりについて話すと、向井は「たまにやりとりしてる。前にインスタライブしてる時に電話して、ちょくちょくやりとりしてた。やっぱり海外の作品やからそれでやりとりしてた」と目黒と同様に海外の作品に出演経験があることからその話題でやりとりをしていたことを明かした。
◆目黒蓮のサプライズ声出演に反響
この放送にファンからは「待ってめめ？！」「急すぎて心臓バクバク」「カナダから声を聞かせてくれてありがとう」「急なめめ供給に沸いた」「安定のイケボで耳が喜んでる」「メッセージありがとう！」などと驚きと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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