日向坂46「ハピトレ」宮城公演、Leminoにて独占配信決定
【モデルプレス＝2026/03/27】日向坂46が2023年10月に開催したライブ「Happy Train Tour 2023 -宮城公演- DAY2」が、4月3日よりLeminoにて独占配信されることがわかった。
【写真】日向坂46、丹生明里の代理センター務めたメンバー
貴重な蔵出しライブ映像をお届けする日向坂46ライブアーカイブ。Vol.4は、2023年10月に開催された「Happy Train Tour 2023−宮城公演−DAY2」を公開する。
4期生がツアー初参加を果たし、新たな風を吹き込んだ本公演。療養中の丹生明里に代わり、「One choice」のセンターに抜擢された正源司陽子は堂々たるパフォーマンスで期待に応え、会場は温かな歓声と感動に包まれた。さらにMCコーナーでは、期別曲のコールについての貴重なトークが展開されるなど、特別な一夜となった。日向坂46のハッピーオーラ全開の本公演をLeminoで楽しむことができる。（modelpress編集部）
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◆日向坂46「ハピトレ」宮城公演、Leminoにて独占配信決定
貴重な蔵出しライブ映像をお届けする日向坂46ライブアーカイブ。Vol.4は、2023年10月に開催された「Happy Train Tour 2023−宮城公演−DAY2」を公開する。
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