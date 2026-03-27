NEWS加藤シゲアキ「あとは主演の大橋と寺西に頑張ってもらって」新施設「TOKYO DREAM PARK」内劇場こけら落とし公演を控え笑顔 オープン日に来場者歓迎
【モデルプレス＝2026/03/27】NEWSの加藤シゲアキが3月27日、「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」オープニングセレモニーにお笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）とともに出席。同施設の開業を祝福し、来場者を歓迎した。
【写真】加藤シゲアキ＆佐藤隆太「失恋ショコラティエ」完璧再現ショット
この日は、同施設内のEX THEATER ARIAKEにて行われるこけら落とし公演「AmberS -アンバース-」の原作・脚本・ クリエイティブプロデューサーを務める加藤をはじめ、TOKYO DREAM PARKのオープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマン、そして施設7階で開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」からドラえもんが登場し、開業を華やかに祝福した。
加藤はEX THEATER ARIAKEについて「すごい良い劇場で、観る側にとっても演じる側にとっても素晴らしい劇場」と絶賛した。続けて「言い訳できないな、と（笑）。劇場のせいにできないくらい良い劇場です。でも、僕はもうやることはやったのであとは主演の大橋と寺西に頑張ってもらって（笑）」と同公演でW主演を務めるなにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人に触れつつ「チーム一丸となっていい作品を作れるように頑張ってる」と笑顔。また、イベント終盤には来場者を歓迎する一幕もあった。
全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして、東京ベイエリア・有明に複合型エンタテインメント施設・TOKYO DREAM PARKを同日より開業したテレビ朝日は、この度オープニングセレモニーを開催。同施設にゆかりのある3人が登場した。なお、「AmberS -アンバース-」は4月25日から5月24日にかけて開催される。（modelpress編集部）
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◆加藤シゲアキら、TOKYO DREAM PARK開業を祝福
この日は、同施設内のEX THEATER ARIAKEにて行われるこけら落とし公演「AmberS -アンバース-」の原作・脚本・ クリエイティブプロデューサーを務める加藤をはじめ、TOKYO DREAM PARKのオープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマン、そして施設7階で開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」からドラえもんが登場し、開業を華やかに祝福した。
◆TOKYO DREAM PARK、3月27日より開業
全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして、東京ベイエリア・有明に複合型エンタテインメント施設・TOKYO DREAM PARKを同日より開業したテレビ朝日は、この度オープニングセレモニーを開催。同施設にゆかりのある3人が登場した。なお、「AmberS -アンバース-」は4月25日から5月24日にかけて開催される。（modelpress編集部）
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