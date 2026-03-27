預け先選びでいちばん大切なのは「猫の性格」

家を数日空けるとき、料金や距離よりも先に考えたいのは愛猫の性格です。人見知りなのか、環境の変化に強いのか。それによって最適な預け先は大きく変わります。

たとえば来客があるだけでベッドの下に隠れてしまう子を、にぎやかな場所へ預けたらどうなるでしょう。ごはんを食べる量が減り、トイレも我慢してしまうことがあります。

逆に、誰にでも甘えられる社交的な子なら、新しい環境でも意外と早く慣れるケースも多いです。

猫は縄張り意識が強いため、環境の変化は想像以上にストレスになります。だからこそ「うちの子はどのタイプか」を軸に選ぶことが重要です。

家をしばらく空けるとき『猫の預け先』は？

1.ペットホテルに預ける

預け先で代表的なのがペットホテルです。最近は猫専用スペースを設けている施設も増え、冷暖房完備、カメラで様子を確認できるサービスもあります。

安心感がある一方で、注意点は犬の鳴き声が響く環境もあることです。

怖がりな子は強い緊張状態が続く可能性があります。実際に、帰宅後しばらく食欲が落ちたという話も珍しくありません。

事前に見学ができる施設なら、におい・音・ケージの広さを確認しておきたいところです。

ワクチン証明の提示が必要な点もメリットで、感染症対策がしっかりしている証ともいえます。外の刺激に比較的強い子や、短期間の利用には向いている方法です。

2.動物病院に併設の預かり

持病がある子や高齢猫なら、動物病院での預かりが安心です。体調が急変したとき、すぐ診察してもらえる環境は大きな強み。

腎臓病や心臓疾患を抱えている場合、投薬や点滴管理が必要なこともあります。普段通っている病院ならカルテ情報も共有されており、細かな説明をしなくても済むのは心強いです。

一方で、入院スペースと同じ部屋で管理されることもあり、落ち着かないと感じる子もいます。

料金はやや高めな傾向なため、医療面の安心を優先するか、環境ストレスを減らすかで判断が分かれるでしょう。

3.知人や家族にお願いする

身近な人に預けるという選択肢もあります。普段から顔を合わせている家族や友人なら、猫が覚えていてくれる場合もあり、初対面の相手より安心しやすいという利点があります。

とくに、何度か自宅に来てもらったことのある人なら、においも記憶も残っているため、緊張がやわらぐこともあるでしょう。

一方で、猫の扱いに慣れていないと、脱走や誤食といった思わぬトラブルが起こる可能性もあります。

「このくらい大丈夫だろう」という油断が事故につながる例も実際にあります。お願いする際は、食事量や戸締まり、注意点を書き出して具体的に共有することが大切です。

信頼関係に甘えすぎず、事前のすり合わせを丁寧に行うことが安心につながります。

4.自宅でペットシッターにお願いする

最近利用者が増えているのがペットシッターで、自宅に来てもらい、食事やトイレ掃除をお願いする方法です。最大の魅力は猫が自分の縄張りで過ごせること。

環境が変わらないため、神経質な子には負担が少ない選択です。普段通りのベッド、いつもの匂い。これだけで安心度は大きく違います。

気をつけたいのは、信頼できる相手かどうか。資格の有無、事前打ち合わせ、鍵の管理方法を確認することが欠かせません。事前に数回訪問してもらい、猫との相性を見る家庭もあります。

まとめ

家を空ける予定が入ると、「どこに預けるのが一番いいの？」と不安になりますよね。

けれど大切なのは、一般的なおすすめではなく「わが家の猫に合っているかどうか」です。

人見知りなのか、持病があるのか、環境の変化に強いタイプかなど。その子の個性を基準に考えるだけで、選択はしやすくなります。

ペットホテル、動物病院、シッター、知人や家族。それぞれに良さがあり、注意点もあります。

完璧な方法を探すよりも、安心材料を一つずつ増やしていくことが現実的な備えになります。事前見学や打ち合わせを重ねれば、不安は小さくできるはず。

飼い主が落ち着いて出かけられる環境づくりこそ、猫へのやさしさです。愛猫にとって無理のない預け方を見つけていきたいですね。