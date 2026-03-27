「あなただから特別♡」ファミレスで悪質勧誘をする美女。デート商法の現場に、おばあさんが『シビレる一言』

ファミレスの席で押し売りされている男性を目撃した、筆者の知人。すると突然、彼を救う救世主が現れました。知人から聞いたお話をご紹介します。

ファミレスで

私は40代の主婦です。

ある日、一人でファミレスを利用していると、近くの席に30～40代くらいの男性が座りました。

ちらっと見た男性は「大人しそうな人」という印象でした。

後ろには20代くらいのきれいな女性が付いてきており、男性と同じテーブルに。

注文用のタブレットを手に取った女性は「どれにします～？」と、男性に向かって甘えたような声で話しかけていました。

恋人かな？

そんな女性の様子から、2人は恋人同士だと思った私。

少し緊張した面持ちの男性と、対照的に明るく振る舞う女性。

「初々しいカップルなのかな」と微笑ましく感じ、私はあまり気に留めなかったのです。

しかし、しばらく経った時、男性のこんな言葉が耳に入ってきました。

「か、かなり高めですね」

答えるように女性のかん高い声が響きます。

「普段はもっと高い商品なんですよ。でも、今日だけ特別に安くお譲りできるんです！」

思わず視線を向けると、女性は何やら細長い箱のようなものを手にしていました。

どうやら化粧品のようです。

「普段はこんな値段じゃ絶対売らないんです。でも今日会えたのも運命だと思うし、私とあなたの仲だから……」

何やら意味深な言葉を続けた女性。

「他の男性には、こんな値段じゃ売りません。あなただからです」

そんな甘い言葉で、女性は最後の一押しをかけているようです。

額に汗を浮かべた男性は、困ったような表情をしていました。