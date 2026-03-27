本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めた。初回に投げたスプリットの超絶変化が「エグすぎる」「なんてえげつないスプリットだ」と米ファンを騒然とさせている。

山本が今季最初の1球から視聴者を驚愕させた。1番マルテへの初球は91マイル（約146.5キロ）のスプリット。ワンバウンドしそうなほどの低さだったが、左打席のマルテのバットは空を切った。その後は粘られるも、10球目に今度は92.3マイル（約148.5キロ）のスプリットで空振り三振。外角に投じられた1球は大きく落ちるだけでなく、右打者方向へと横に逃げていき、マルテは体勢を崩された。

この1球を「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家のロブ・フリードマン氏がXで紹介。「ヨシノブ・ヤマモト、えげつない92マイルのスプリット」と記して映像を投稿した。X上の米ファンも続々反応。「なんてえげつないスプリットだ」「エグすぎる」「ヤマモトがシーズン最初の1球でスプリットを投げた。悪魔的だ」「初球と最後のスプリットがヤバすぎる」と騒然としていた。

山本は5回まで2失点と好投。ドジャースは5回裏にパヘスの3ランで逆転。3-2とリードしている。



（THE ANSWER編集部）