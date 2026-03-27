韓国のガールズグループ・BLACKPINKのロゼが、自身の内面と向き合う現在の心境を明かした。29歳のロゼは今年でグループとしてデビュー10周年を迎え、ソロ活動でも成功を収めているが、自分自身に「完全」に自信を持てているわけではないという。



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米CRファッション・ブックの取材で、ロゼは率直な言葉を選びながら「20代前半の頃よりはずっと楽になった。でも、まだ完全じゃない」「29歳になった今も自分の肌に完全にフィットしている感覚はつかめていない。でも、昔よりは確実に良くなっている」と語っている。



自信は積み重ねていくものなのかと問われると、ロゼは次のように答えている。「たどり着いたかどうかは分からない。でも、毎日向き合わなきゃいけないもの」「すごく自信があると感じる日でも、頭の中は常に変化していて、新しい課題を見つけている。終わりのない作業ね」「でも、少しずつコツを覚えてきた。自分の脳がどう動くのか、理解する小さな方法を学んでいるところ」



（BANG Media International／よろず～ニュース）