皆川明 初のステンドグラス作品！ 日本交通文化協会「生命の根(いのちのね)」

記事ポイント ミナ ペルホネン デザイナー皆川明氏が初めて手掛けたステンドグラス作品81種類の色彩と2,759枚のピースで富山の自然の恵みを表現2026年3月18日よりあいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横で公開 ミナ ペルホネン デザイナー皆川明氏が初めて手掛けたステンドグラス作品81種類の色彩と2,759枚のピースで富山の自然の恵みを表現2026年3月18日よりあいの風とやま鉄道・富山駅 中央改札口横で公開

あいの風とやま鉄道・富山駅の中央改札口横に、大型ステンドグラスによるパブリックアートが設置されています。

ミナ ペルホネン デザイナーの皆川明氏が原画・監修を手掛けた作品『生命の根(いのちのね)』で、2026年3月18日に公開されました。

日本交通文化協会「生命の根(いのちのね)」

設置場所：あいの風とやま鉄道 富山駅 中央改札口横規模：縦4.5m・横3.9m、内照式ステンドグラス原画・監修：ミナ ペルホネン デザイナー 皆川明企画：公益財団法人日本交通文化協会制作：クレアーレ熱海ゆがわら工房

日本交通文化協会とあいの風とやま鉄道が、日本宝くじ協会の「社会貢献広報事業」の助成を受けて設置したパブリックアートです。

皆川明氏にとって初めてのステンドグラス作品となっており、富山の空・海・山・土地から湧き上がる自然の恵みが根のように広がり、暮らしに繋がっていく姿が描かれています。

富山に息づく自然や美しい景観、工芸などの有形無形の文化資産を、住む人や訪れる人々が大切に想える環境であってほしいという願いが込められています。

81色・2,759ピースで表現する富山の恵み

ステンドグラスには、ドイツの職人が手吹きでつくるアンティークグラスを使用していました。

色彩は81種類にのぼり、ピース数は2,759枚で構成されています。

原画の心象を再現するため、手吹きのガラスならではの微妙な色合いを活かしながら、緻密な割り付けでガラスを切り分けています。

さらに、サンドブラストによる濃淡の表現や、ガラス用の色絵具（エナメル）による絵付けを施すことで、もとのガラスにはない色彩の重なりやにじみが生まれていました。

白の背景を構成するガラスには4つのテクスチャーを使い分け、自然のエネルギーが湧き上がり広がっていく様子を立体的に演出しています。

皆川明氏の息づかいを写すガラス技法

原画に描かれた柔らかな点やたゆたう曲線、群れをなすように連なる線のまとまりが、繊細な表現をかたちづくっています。

皆川氏が直接色ガラスに筆でマスキング材を施し、そのタッチを活かすように周囲の色を削り取ることで、同氏の息づかいがそのままガラスへと写し出されていました。

こうした技術と感性を積み重ねることで、豊かな奥行きが生まれ、富山駅を行き交う人々を温かく迎え入れる穏やかで明るい空間をつくり出しています。

制作を担うクレアーレ熱海ゆがわら工房は、1981年に静岡県熱海市泉に建設された施設です。

建築家の隈研吾氏が設計を担当し、ステンドグラススタジオや釉薬研究施設などを備えています。

世界屈指の製作技術を確立しており、ヨーロッパ発祥のステンドグラスに繊細で細やかな日本的デザインを生み出しています。

本作品は日本交通文化協会による564作品目のパブリックアート企画であり、日本宝くじ協会の助成を受けて整備されていました。

芸術作品が駅の利用者や富山を訪れる人々の日々の活力となる場を目指しています。

皆川明氏が描き下ろした原画と、ドイツ製アンティークグラスによる81色の表現が、富山の自然の豊かさを鮮やかに伝えています。

2,759枚ものピースを緻密に組み上げた大型ステンドグラスは、富山駅の新たなシンボルです。

作家の息づかいまでガラスに写し取る高度な技法により、訪れるたびに新たな発見が楽しめます。

大型ステンドグラス『生命の根』の紹介です。

よくある質問

Q. 大型ステンドグラス『生命の根』はどこに設置されていますか？

A. あいの風とやま鉄道 富山駅の中央改札口横に設置されています。

縦4.5m・横3.9mの内照式ステンドグラスです。

Q. 『生命の根』の原画・監修は誰が手掛けていますか？

A. ファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」のデザイナー皆川明氏が原画・監修を手掛けています。

皆川氏にとって初めてのステンドグラス作品です。

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