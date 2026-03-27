《あまりにも未熟で幼稚 これほど出鱈目な言動があるだろうか 多くの命が失われてる戦争を目の前に》

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今月20日、自身のXにこう投稿したのはベテラン俳優の豊原功補（60）。

怒りの対象については触れていないが、タイミングからして、高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談の内容が伝えられた直後たったため、豊原に対して、ネット上で多くの賛同の声が寄せられた。

「2018年に堂々と豊原との不倫交際を宣言した小泉今日子は、特にコロナ禍から政治的発言が目立っていたが、豊原にあまりそういう印象はなかった。今回、豊原も続けじゃないですけど、腹に据えかねて我慢できなかったのでは」（女性週刊誌記者）

小泉の交際宣言後、21年4月に豊原が妻と離婚していたことが報じられ、晴れて2人の交際に支障はなくなった。

その後、小泉の会社が豊原の舞台を企画・プロデュースするなど、小泉が豊原を支えているが、2人の芸能活動は対照的だ。

「小泉さんは昨年放送のフジテレビ系の月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』で主演を務めるなど仕事は順調。一方、豊原さんは映画『ヤクザと家族 The Family』（21年）、『朽ちないサクラ』（24年）など、映画や舞台がメインで、あまり地上波のオファーはないのが現状です」（同）

■芸能人の「政治的発言」は…

そもそも日本において、芸能人の政治的発言はなぜタブー視されるのか。

「ワイドショー番組などで芸能人コメンテーターが薄口の“感想”を言っているだけの場合は別として、CMや地上波ドラマに出ているタレントにとって、強めの言葉で政治的な主張することは、スポンサーが『特定のイロが付く』ことを嫌うため、控えることが求められます。また近年は、SNSなどでその手の発言をすると、炎上リスクも伴うため、思っていても言わないというケースはますます増えていると思いますね」（同）

そんな状況下、豊原もさすがに今回の件は黙っていられなかったのか、なかなか気骨ある発言と今のところ評価上々だが……。

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とかく、芸能人の政治的発言はタブー視されがちな日本。関連記事【もっと読む】野間口徹の"匂わせ"投稿が大炎上でコメント閉鎖に…ミュージシャンに許されて俳優には致命傷の政治的発言…では、芸能人の中でも政治的発言が燃えやすい・燃えづらいジャンルがあることについて伝えている。