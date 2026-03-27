窓に貼るだけで室温10度緩和！ 日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフィルム」

記事ポイント 日経トレンディ4月号（2026年4月4日発売）に掲載が決定した窓用遮熱フィルム第三者機関の実証で室温上昇を10度近く緩和窓1枚最短10分で施工でき、低コストで導入可能 日経トレンディ4月号（2026年4月4日発売）に掲載が決定した窓用遮熱フィルム第三者機関の実証で室温上昇を10度近く緩和窓1枚最短10分で施工でき、低コストで導入可能

猛暑の常態化で、オフィスや工場の冷房負荷が深刻な課題となっています。

窓ガラスに貼るだけで室内に「日陰」をつくる遮熱ミラーフィルムが、日経トレンディ4月号にも掲載されることが決まり、注目を集めています。

日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフィルム」

商品名：遮熱ミラーフィルム取扱：日本エコ断熱フィルム株式会社掲載媒体：日経トレンディ 4月号（2026年4月4日発売）

建物に侵入する熱の多くは窓から入るとされており、遮熱ミラーフィルムを施工することで直射日光による熱の侵入を抑えられました。

第三者機関の実証では、10度近くも室温上昇を緩和する結果が出ており、冷房効率の向上や電力使用量の削減につながります。

エアコンの増設やガラス交換では長い工期や高コストが課題ですが、遮熱ミラーフィルムは既存の建物を活かしながら導入できる点が評価されています。

マジックミラー効果で開放感も両立

遮熱ミラーフィルムにはマジックミラー効果があり、外からは鏡のように反射して室内が見えません。

ブラインドと異なり、室内からは外の景色がそのまま見えるため、開放感を保てます。

さらにガラス飛散防止機能も備えており、安全面でも安心です。

窓1枚最短10分の短工期施工

日本エコ断熱フィルムは、車フィルム施工分野で55年にわたり現場技術を培ってきた企業です。

現在は建築用窓フィルム事業に経営資源を集中し、成長分野である建物の遮熱・断熱対策に注力しています。

最新機械を導入し、女性パートでも施工できる仕組みを構築しており、窓1枚最短10分で貼れる短工期が特徴です。

低コストで導入できることから、工場・オフィス・店舗など法人施設を中心に導入が進んでいます。

2026年7月には東京ビッグサイトで開催される「猛暑対策展」にて、代表の冨田英樹氏が登壇し、遮熱ミラーフィルムによる猛暑対策をテーマにした30分セミナーを実施する予定です。

窓から入る熱を抑えることで、冷房効率を高めながら電力使用量を削減できます。

マジックミラー効果とガラス飛散防止機能を兼ね備え、快適性と安全性を両立しています。

高コストなエアコン増設の前に検討できる、窓から始める現実的な猛暑対策です。

日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフィルム」の紹介です。

よくある質問

Q. 遮熱ミラーフィルムでどのくらい室温が変わりますか？

A. 第三者機関の実証で、10度近く室温上昇を緩和する結果が出ています。

Q. 施工にはどのくらいの時間がかかりますか？

A. 窓1枚あたり最短10分で施工できます。

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