月約2,000個売れるブラジル発の味！ LuaRuaCoffee「ひやとろケーキ」

記事ポイント ブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」が看板メニュー月約2,000個販売される人気スイーツはテイクアウトにも対応愛知県西尾市に寿司店を改装した3店舗目がオープン ブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」が看板メニュー月約2,000個販売される人気スイーツはテイクアウトにも対応愛知県西尾市に寿司店を改装した3店舗目がオープン

長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」（ルアフアコーヒー）が、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗を2026年3月7日にオープンしました。

ブラジルの伝統スイーツを改良した看板メニュー「ひやとろケーキ」は、多い月には約2,000個販売される人気商品です。

LuaRuaCoffee「ひやとろケーキ」

店舗名：LuaRuaCoffee 西尾店開店日：2026年3月7日席数：16席所在地：愛知県西尾市

LuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」をコンセプトに掲げるカフェです。

ブラジル人の父を持つ28歳のオーナーが、自身のルーツであるブラジルの空気感を大切にしながら、コーヒーやスイーツ、アサイーボウルを提供しています。

看板メニューの「ひやとろケーキ」は、ブラジルの伝統的なスイーツ「Bolo gelado」を日本でも親しめるよう改良したオリジナル商品です。

手のひらサイズのケーキで、スポンジを特製ソースであえて濡らすことで、しっとりとろける食感に仕上げています。

冷凍保存にも対応しており、店内利用だけでなくテイクアウトでも楽しめます。

多い月には約2,000個販売される看板商品です。

アサイーボウルやアサイージュースといったブラジルらしいメニューも揃っています。

LuaRuaCoffee 西尾店

西尾店は、以前寿司店として営業していた店舗を改装し、ガレージをイメージした落ち着いた雰囲気のカフェに生まれ変わっています。

店内は16席のコンパクトな空間で、ゆっくり過ごせるカフェ利用と気軽なテイクアウトの両方に対応しています。

2022年1月に長野県上田市でリニューアルスタートしたLuaRuaCoffeeは、2024年5月には軽井沢・旧軽井沢エリアにも出店しました。

スタートから約4年で3店舗を展開しています。

愛知県はカフェ文化が盛んな地域であり、さまざまな背景を持つ人々が気軽に集える場所を目指しています。

ブラジルの伝統スイーツを日本向けに改良した「ひやとろケーキ」は、しっとりとろける独自の食感が魅力です。

冷凍保存にも対応しているため、テイクアウトで自宅でもカフェの味を楽しめます。

ガレージをイメージした西尾店では、ブラジルの空気感を感じられる特別なカフェ体験が待っています。

LuaRuaCoffee「ひやとろケーキ」の紹介です。

よくある質問

Q. ひやとろケーキとはどのようなスイーツですか？

A. ブラジルの伝統的なスイーツ「Bolo gelado」を日本向けに改良した手のひらサイズのケーキです。

スポンジを特製ソースであえて濡らすことで、しっとりとろける食感に仕上げています。

冷凍保存も可能で、テイクアウトにも対応しています。

Q. LuaRuaCoffee 西尾店の席数と開店日は？

A. 2026年3月7日にオープンしました。

席数は16席で、カフェ利用とテイクアウトの両方に対応しています。

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