卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。男女決勝の応援大使を務める「卓球天使」として人気のタレント・菊池日菜（２２）が、決勝の注目ポイントを熱く語った。「女子は日本生命と神奈川で優勝経験がある強いチーム。実力のある選手がそろっています。昨年１０月にプライベートでも観戦した両チームの対戦。本当に楽しみです」と胸を高鳴らせた。

注目選手はともに５月の世界卓球団体戦（英国）代表に選ばれた１０代の成長株。「１７歳の張本美和選手（神奈川）は今年の全日本選手権で史上初の“４冠”。今、最も勢いを感じます。世界選手権初代表で１８歳の面手凜（めんで・りん）選手（日本生命）にも注目したいです。プレーを見てるとリーチが長い。身長（１６４センチ）も高く、パワフルさを備え、攻撃が安定していて両ハンドともに魅力のある選手です」と期待。男子は「全日本選手権男子シングルスで２連覇された松島輝空選手（東京）、今季レギュラーシーズンのシングルスで１７勝を挙げた谷垣佑真選手（金沢ポート）にも注目しています」と見据えていた。

昨年１０月に日本生命―神奈川戦を国立代々木第二体育館で観戦した菊池。初めて卓球を見る人へ「推し選手を見つけに行こう！」と呼びかけた。「勝負も面白いのですが、Ｔリーグにはいろんな戦型の選手がいるので、それぞれのプレーの違いにも注目してほしい。日本代表や海外のトップ選手も含めて世界で活躍する選手もいますし、そういった選手に国内で主に戦っている選手がどう挑んでいくのかに注目するともっと面白いと思います。ぜひ会場で“推し活”をしましょう」と笑顔で卓球の魅力を語り尽くした。