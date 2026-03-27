夕食にひとつかみで眠りが変わる！ カリフォルニアくるみ協会「超(スーパー)・睡眠ウィーク」

記事ポイント くるみの摂取で睡眠の質が改善する可能性を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加で「選べる枕」やカリフォルニア産くるみをプレゼント くるみの摂取で睡眠の質が改善する可能性を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加で「選べる枕」やカリフォルニア産くるみをプレゼント

3月18日は、睡眠健康推進機構と日本睡眠学会が制定した「春の睡眠の日」です。

カリフォルニアくるみ協会は、スーパーホテルが実施する「超(スーパー)・睡眠ウィーク」に協賛し、食生活と睡眠の両面から健康をサポートする取り組みを展開しています。

カリフォルニアくるみ協会「超(スーパー)・睡眠ウィーク」

協賛：カリフォルニアくるみ協会主催：スーパーホテル期間：2026年3月13日（金）〜3月22日（日）会場：全国のスーパーホテル店舗および公式SNS

「春眠暁を覚えず」と言われるように、春は眠気を感じやすい季節です。

冬にたまった疲れや新生活による環境の変化などにより、体調を崩しやすい時期でもあります。

こうした中、日々の食生活の中で睡眠をサポートする食品として「くるみ」が注目されています。

くるみと睡眠に関する最新研究

スペインで発表された研究では、健康な若年成人が夕食時に1日40g（ひとつかみ程度）のくるみを8週間摂取することで、睡眠の質が改善し、日中の眠気が軽減される可能性が示されています。

本研究は英国王立化学会の学術誌『Food & Function』に掲載された、くるみと睡眠の関係を検証する無作為化比較試験です。

くるみを摂取したグループでは、睡眠ホルモンであるメラトニンの代謝マーカーが有意に増加し、入眠までの時間が平均1.3分短縮するなど、睡眠の質の向上が確認されています。

日中の眠気の軽減も報告されており、研究チームはくるみに含まれるトリプトファン、植物性メラトニン、マグネシウム、ビタミンB群などの栄養素の組み合わせが影響している可能性を指摘しています。

「超(スーパー)・睡眠ウィーク」の内容

「ぐっすりにこだわるホテル」を掲げるスーパーホテルが、「世界睡眠デー」と「春の睡眠の日」にあわせて実施したキャンペーンです。

2026年3月13日から3月22日までの10日間にわたり、全国のスーパーホテル店舗および公式SNSで展開されました。

期間中は、店舗で実施する「ぐっすり診断」に参加した方に、「選べる枕」や睡眠をサポートする栄養素を含む「カリフォルニア産くるみ」などがプレゼントされています。

カリフォルニアくるみ協会は本取り組みを通じて、日々の食生活にくるみを取り入れる「くるみ習慣」を提案し、食と睡眠の両面から健康的なライフスタイルを支えています。

くるみに含まれるトリプトファンや植物性メラトニンなどの栄養素が、睡眠の質をサポートしました。

1日40gのひとつかみを夕食に取り入れるだけで、日々の眠りに変化が期待できます。

食生活から睡眠をケアする「くるみ習慣」は、手軽に始められる健康法となっています。

カリフォルニアくるみ協会「超(スーパー)・睡眠ウィーク」の紹介です。

よくある質問

Q. くるみを1日どのくらい食べると睡眠に効果が期待できますか？

A. スペインで発表された研究では、夕食時に1日40g（ひとつかみ程度）のくるみを8週間摂取することで、睡眠の質の改善や日中の眠気の軽減が報告されています。

Q. くるみに含まれるどの栄養素が睡眠に関係していますか？

A. 研究チームは、くるみに含まれるトリプトファン、植物性メラトニン、マグネシウム、ビタミンB群などの栄養素の組み合わせが睡眠の質に影響している可能性を指摘しています。

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