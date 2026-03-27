「大使と会いたい」陸上自衛隊員が中国大使館に塀乗り越え侵入　事前に周辺下見、刃物購入も…計画的犯行とみて捜査　東京・港区

陸上自衛隊員の男が東京・港区の中国大使館に侵入したとして逮捕された。男は事前に周囲を下見し侵入場所を探していたと供述。隣接するビルから塀を乗り越えた際に有刺鉄線でけがをしたとみられ、前日には刃物も購入していたという。

侵入後に大使館職員と遭遇…その場で取り押さえられる

26日午前、東京・麻布署でカメラが捉えたのは、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いで逮捕された陸上自衛隊「えびの駐屯地」に所属する陸上自衛官の村田晃大容疑者（23）。

「犯行前に大使館の周りを見て侵入できそうな場所を探した」と供述していることが新たに判明した。

村田容疑者は大使館に侵入した後、敷地内で大使館職員と遭遇した。

「大使と会いたい」と迫るが、その場で取り押さえられたという。

調べに対し村田容疑者は「大使館の敷地内に侵入したことは間違いありません。犯行前に大使館の周りを見て侵入できそうな場所を探した」と供述している。

前日に刃物購入…警視庁が計画的犯行とみて捜査

隣接するビルから塀を乗り越えて侵入したとみられる村田容疑者。

手に2、3か所傷があることなどから、有刺鉄線をつかみけがをしたとみられている。

また、村田容疑者は事件の前日に都内の量販店で刃物を購入したと説明しており、警視庁は計画的な犯行とみて詳しい動機などを調べている。

（「イット！」3月26日放送より）