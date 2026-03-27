フジテレビ三上真奈アナ、きょう生放送『ノンストップ！』欠席 松村アナが代役務める
フジテレビの三上真奈アナウンサーが、自身がMCを務める27日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金 前9：50）を欠席した。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
番組冒頭、MCの設楽統（52）と松村未央アナウンサー（39）が並んであいさつ。松村アナが「本日、三上アナウンサーがお休みのため。私、松村が担当します」と伝えた。
三上アナは2月19日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。翌日の同番組でも報告した。1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表していた。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
番組冒頭、MCの設楽統（52）と松村未央アナウンサー（39）が並んであいさつ。松村アナが「本日、三上アナウンサーがお休みのため。私、松村が担当します」と伝えた。
三上アナは2月19日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。翌日の同番組でも報告した。1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表していた。