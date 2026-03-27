縄張り争いに敗れ行き場を失った“元ボス猫”…流れ着いた旅館で看板猫に転身！第二の猫生をつかんだ「おやかた」の物語

愛知県蒲郡市にある旅館「姫宿 花かざし」。

ここでは温泉街の“元ボス猫”が看板猫として活躍している。他の猫たちに慕われ、ケンカも無類の強さだったことから、ついた呼び名は「おやかた」。

そんな猫がなぜ看板猫へと転身したのか、その経緯と看板猫としての活躍ぶりについて、スタッフの三浦靖子さんに聞いた。

ボス猫争いに敗れ、孤独の身に…

数年前まで蒲郡市の温泉街の“ボス猫”として君臨していたという、キジトラのおやかた（オス・推定9歳）。過去には自身より一回り大きなオス猫相手にもひるむことなく立ち向かい、勝利したことも。

しかし、そんなおやかたにある転機が訪れる。

それはおやかたが地域の猫の繁殖防止のため保護され、地域猫になった後のこと…。

「去勢手術をした影響か、ある日縄張り外からやってきた猫とのボス猫争いに負けてしまったんです」

新たなボスとなったその猫はその後、群れに長居することはなかった。しかし、おやかたは居づらさを感じたのか、次第に群れから距離を置くようになったという。

ボス猫の座を奪われ居場所を失ったおやかたは、2023年の冬ごろから「姫宿 花かざし」に迷い込むようにやってきたという。

ある日、旅館の入り口前で寒さに震えていたおやかたを見かねた女将が、ロビーへと招き入れたことが大きなきっかけになったと三浦さん。

「ストーブの温かさに引かれたのか、あまり警戒することなくするっと館内へ入ってきました（笑）」

こうしておやかたの看板猫としての第二の猫生が始まることとなった。

花かざしへとやってきた当初から、誰に命令されることなくお客さんを出迎えるようになったというおやかた。甘えん坊な性格で基本的に誰に触られても怒ることはなく、抱っこされても嫌がることはなかった。

そして、おやかたはその天性の人懐っこさで瞬く間に看板猫としての頭角を現し、今ではリピーターたちから宿泊予約の際に「おやかたはまだいますか？」と聞かれることも珍しくないのだとか。

おやかたの一日のルーティン

おやかたは毎朝7〜8時ごろに出勤し、入り口の自動ドアの前で待機。

館内へと入れてもらった後は、カウンター付近でゴロゴロして過ごし、午前10時のチェックアウトの時間にはお客さんを見届ける。

その後は日当たりがいいお気に入りのソファの上で休憩（お昼寝）を挟みつつ、午後3時のチェックインの時間になると、ロビーへ向かい、「いらっしゃい」とお客さんを手厚く出迎える。

「チェックインの際はお客さまの先頭に立ち、駐車場から案内するような形で入ってくることもあります」

その後は自由に過ごし夜の7〜8時ごろに退勤。

社員通用口に用意された寝床へと戻っていくのが一日のルーティンだ。

看板猫として大活躍中のおやかただが、ボス猫としての牙は完全に抜け落ちてしまったのだろうか？三浦さんに聞いてみると…。

「あるキジネコの子をなぜか敵とみなしていて、会うたびに威嚇しています」

ボス猫時代の風格を残し、今でも近辺の野良猫に慕われているというおやかた。

かつてライバルだった猫と餌場で顔を合わせることもあるというが、「拳で語り合った者同士の絆があるのか、ちょうどいい距離感で接している」と三浦さん。

そんなおやかたにも、弱点はあるようで…。

「予測できない動きをするせいか、小さいお子さんを見るとすぐ逃げます（笑）」

「どこにも行かないでほしい」

おやかたは旅館にある変化を与えてくれたと、三浦さんは語る。

カウンターが混み合う、チェックイン・アウトの時間帯も、おやかたが近くでゴロゴロしているだけで、待ち時間を癒やしの時間に変えてくれているという。

「スタッフとお客さまに、心の余裕をもたらしてくれている気がします」

そんな旅館にとって欠かせない存在となったおやかたに、三浦さんは退勤の際に必ず伝えていることがあると話してくれた。

「じゃあね、また明日ねと声をかけるようにしています。明日も必ず来てくれる保証はないので」

おやかたは旅館に居着いているとはいえ、飼い猫ではない半野良猫。“どこにも行かないでほしい”という思いから、そうした声かけをしているのだという。

縄張り争いに破れ、さまよっていた元ボス猫に新たな居場所をくれた女将。

おやかたが毎朝欠かさず旅館へやってくるのは、あの日の恩に応えたいという、彼なりの誠実さの表れなのかもしれない。

（画像提供：「姫宿 花かざし」）