キャイ〜ン天野、初のレトルトカレー監修 本格スープ×スパイス、ゴロゴロ具材も 「牛骨スープ こだわり極上のビーフカレー」など3品

芸能界きっての食通で知られるキャイ〜ンの天野ひろゆきさん監修のレトルトカレーが初登場する。「牛骨スープ こだわり極上のビーフカレー」など3品を3月28日発売。本格スープとスパイスカレーの相性を楽しめる旨味たっぷりのカレーに仕上げた。天野さんはカレーに対するこだわりが人一倍強く、「ゴロゴロした具材も特長。旨味の余韻も長く感じられる。ちょっと贅沢な一皿」とアピールする。



「牛骨スープ こだわり極上のビーフカレー」は、ビーフエキス2種類と韓国牛肉だし「ダシダ」をベースに、じっくりと牛すね肉を煮込んだ。

「鶏白湯スープ こだわり旨辛チキンカレー」は、マイルドな鶏白湯スープと辛味のスパイスを効かせたルゥに、具材で鶏むね肉とウズラの玉子をゴロッと入れた。

「豚骨スープ スパイシーポークカレー」は、角切りポークと相性の良いまろやかな豚骨スープに、ジンジャーやブラックペッパーで大人の味わいを演出した。

3品とも180g、希望小売価格は598円（税別）。調理方法は湯せん7分か電子レンジ2分。製造は三共食品株式会社（静岡県焼津市）。

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