「クラブを正しい方向へ導いた」 戦力外整理と規律改革を断行したアモリムにマグワイアが敬意
マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、前監督のルベン・アモリム氏と現在の暫定指揮官マイケル・キャリックについて口を開いた。『THE Sun』が伝えている。
昨季、得失点差で15位という屈辱を味わったチームだが、マグワイアはアモリム氏が残した土台を高く評価している。「ルベンはクラブをあるべき方向へ導いてくれた。その功績は称えられるべきだ」と語り、結果こそ出なかったものの、強固なスカッドを構築した前指揮官への敬意を隠さなかった。
そして現在、チームを劇的に変えたのがキャリックの手腕だ。マグワイアは「キャリックは驚異的だ。戦術的にも優れ、素晴らしいスタッフを揃えた」と絶賛。スティーブ・ホーランドやジョナサン・ウッドゲート、さらにジョニー・エヴァンズをも守備陣の指導に組み込む柔軟な体制が、スムーズな移行を実現させた。就任直後のアーセナル戦とマンチェスター・シティ戦での連勝が、新生ユナイテッドに爆発的な自信を与えている。
15位から3位への急上昇は、偶然の産物ではない。アモリム氏が断行した戦力整理という「痛みを伴う改革」があり、その土壌にキャリックが「勝利のメンタリティ」を植え付けた結果だ。夢の劇場に再び歓喜の歌が響き渡る日は、すぐそこまで来ている。