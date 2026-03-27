◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手の限定ドリンクカップが、開幕戦を迎えた２６日（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで発売された。値段は破格の７４・９９ドル（約１・２万円）。購入者は、対象のソフトドリンクのおかわりも可能になるという。４年連続のＭＶＰを狙う大谷への期待は、今年もケタ違いだ。

シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場。初回先頭の１打席目はカウント２―２から甘く入ったナックルカーブを捉えると打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の鋭い当たりで右前に運ぶ初打席初安打をマークした。シーズンの初打席で安打を放つのは２０年以来６年ぶりだった。

２４、２５年は球団史上初めてワールドシリーズを２年連続で制したドジャース。この日は昨季の２連覇を記念して金色をあしらったユニホームを着用した。球団史上初で、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙う戦いがいよいよ幕を開けた。