【フジテレビ：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー】 4月18日21時～ 放送

フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を4月18日21時より放送する。

本作は、マリオやルイージ、ピーチ姫をはじめ、クッパはもちろん、キノピオやドンキーコングといった多数のキャラクターが登場する3DCGアニメ映画。クッパに捕らえられたルイージを救出するため、マリオとピーチ姫の冒険が描かれている。

今回の放送は、4月24日に続編となる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が公開されることを記念したもの。一部地域を除いて放送される。

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