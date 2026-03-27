「マリオ」映画新作公開記念「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が4月18日放送決定！ フジテレビにて
【フジテレビ：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー】 4月18日21時～ 放送
フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を4月18日21時より放送する。
本作は、マリオやルイージ、ピーチ姫をはじめ、クッパはもちろん、キノピオやドンキーコングといった多数のキャラクターが登場する3DCGアニメ映画。クッパに捕らえられたルイージを救出するため、マリオとピーチ姫の冒険が描かれている。
今回の放送は、4月24日に続編となる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が公開されることを記念したもの。一部地域を除いて放送される。
＼最新作公開記念！／- 【公式】フジテレビムービー (@fujitv_movie) March 26, 2026
📺4月18日（土）21時～
映画『#ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を放送！（※一部地域を除く）
任天堂とイルミネーションが贈る「スーパーマリオ」の世界を原作とした超絶大ヒット作！ pic.twitter.com/b55mDk2YWQ
(C) 2023 Nintendo and Universal Studios