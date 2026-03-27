「急に泣き出して…」BTS・RM、V＆JIMINとの“酔っ払い喧嘩”エピソードを告白

BTSのリーダーRMが、メンバーたちとの“喧嘩エピソード”を明かした。

3月26日、EPIK HIGHのYouTubeチャンネルにて公開された動画に、RMとSUGAがゲスト出演した。

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動画内で、EPIK HIGHのTABLO（タブロ）は、昨年7月にBTSが米ロサンゼルスで行ったソングキャンプについて触れ、「一度も喧嘩しなかったのか？」と質問した。

（画像＝YouTubeチャンネル『EPIK HIGH』）

これに対し、RMは「夜にお酒を飲んでメランコリーになって喧嘩した」と回答。RMは「ソングキャンプは毎日続くので『明日も仕事だからこの場を片付けよう』と言ったら、JIMINが『兄さんもテヒョン（Vの本名）にそんな風に言っちゃダメなんじゃないですか？』と言われた」と当時を回想した。

続けて「テヒョンも『だから僕も寂しくて…』と言い雰囲気が激しくなった」と語った。場をたたもうとしただけなのに、一瞬にして僕が悪者になってしまった」と、当時の心外だった心境を吐露した。

さらにRMは「僕は2人よりは酔っていなかったのに、部屋までついてきて3時間も不満をぶつけられた。今でも鮮明に覚えている」と付け加え、笑いを誘った。

横ですべての状況を見守っていたSUGAは「隣にいたらいきなり空気が激しくなった。でもあいつらはみんな酔っ払っていたから、何で喧嘩しているのか正確に分かっていなくて、ただイライラしていたと伝え、「急にわんわん泣き出して、『なんで？』と思った」と暴露し、笑いを誘った。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。