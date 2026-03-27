辻希美「本日夢さん5：30起きでした」並んで眠る子供たちの姿公開に反響「同じ方向向いてて可愛い」「ママお疲れ様」
【モデルプレス＝2026/03/27】タレントの辻希美が3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。並んで眠る子供たちの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「同じ方向向いてて可愛い」三男＆次女が眠る寝室ショット
辻は眠る子供たちの姿を公開。三男の幸空（こあ）くんと思われるスーパーマリオのパジャマを着た子供と、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが同じ方向を向いて並んで眠っている様子を披露している。写真には「本日夢さん5：30起きでした」「でまた7：30に寝た図」「母ねむっ…」というコメントが添えられ、想定外に夢空ちゃんが早く起きてしまったことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「謎の早起きよくあった」「同じ方向向いてて可愛い」「ママお疲れ様」「5時半起きはつらいね」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「同じ方向向いてて可愛い」三男＆次女が眠る寝室ショット
◆辻希美、子供たちの寝姿公開
辻は眠る子供たちの姿を公開。三男の幸空（こあ）くんと思われるスーパーマリオのパジャマを着た子供と、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが同じ方向を向いて並んで眠っている様子を披露している。写真には「本日夢さん5：30起きでした」「でまた7：30に寝た図」「母ねむっ…」というコメントが添えられ、想定外に夢空ちゃんが早く起きてしまったことを明かしている。
◆辻希美の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「謎の早起きよくあった」「同じ方向向いてて可愛い」「ママお疲れ様」「5時半起きはつらいね」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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