【METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット】 予約開始：3月27日16時 8月 発売予定 価格：16,500円

BANDAI SPIRITSは、オプションパーツ「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」を8月に発売する。3月27日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は16,500円。

本製品は、アクションフィギュア「METAL BUILDガンダムバルバトス」のプレイバリューを大きく拡大するオプションセット。

長井龍雪監督、メカニックデザインの鷲尾直広氏により考案された巨大な可変式武装「460mmライフル砲」に加え、10周年記念新作短編『幕間の楔』に登場した、ガンダム・バルバトスアダプトの腰部スラスターユニット＆太刀／小太刀を同梱しており、飛行状態ポージング用の追加支柱と組み合わせて、新たなスタイルを生み出している。

「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」

サイズ：全長 約280mm 素材：ABS、ダイキャスト 商品内容460mmライフル砲一式腰部ジョイント一式腰部スラスターユニット一式太刀 大太刀 小追加支柱一式※フィギュア本体は付属しません。

(C)創通・サンライズ

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