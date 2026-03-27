BANDAI SPIRITSは、投票企画「METAL BUILD再販リクエスト投票」を受け付けている。

本企画は「METAL BUILD」で発売された商品の再販リスクエストを募る投票企画。特別ページにて投票が実施され、最大3つまで選んで投票することができる。

本企画の結果は、特別再販を検討する際の参考とさせていただく場合があり、投票企画終了後に、投票数上位の一部アイテムを公開予定。

なお、投票結果が再販や商品化を確約するものではない。

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