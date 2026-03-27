「METAL BUILD EXPO」開催記念！ 「METAL BUILD再販リクエスト投票」を実施
【METAL BUILD再販リクエスト投票】 リクエスト受付期間：～7月6日18時まで
(C)創通・サンライズ (C)khara(C)永井豪／ダイナミック企画・MZ製作委員会
BANDAI SPIRITSは、投票企画「METAL BUILD再販リクエスト投票」を受け付けている。
本企画は「METAL BUILD」で発売された商品の再販リスクエストを募る投票企画。特別ページにて投票が実施され、最大3つまで選んで投票することができる。
本企画の結果は、特別再販を検討する際の参考とさせていただく場合があり、投票企画終了後に、投票数上位の一部アイテムを公開予定。
なお、投票結果が再販や商品化を確約するものではない。
／#METALBUILD- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 27, 2026
再販リクエスト投票を実施！
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「METAL BUILD EXPO」の開催を記念し
METAL BUILDの再販リクエスト投票を実施します。https://t.co/AQ1niGwfXI
「もう一度手に入れたい」「再販してほしい」と思うアイテムについて、ぜひお声をお聞かせください。 pic.twitter.com/HuE1lJETE6
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