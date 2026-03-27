タムジャイサムゴー担々シリーズ第2弾♡春限定麻辣米線と新作ラテ登場

香港発の人気ライスヌードル専門店「タムジャイサムゴー」から、待望の担々シリーズ第2弾が登場♡しびれる辛さと濃厚なコクを楽しめる新作米線に加え、春らしい華やかなドリンクも同時発売されます。刺激的な味わいとやさしい甘さのバランスが絶妙で、この季節だけの特別なグルメ体験を楽しめるチャンスです♪

進化した担々麻辣米線の魅力

『担々麻辣米線（タンタンマーラーミーシェン）』



価格：1,380円（税込）

しびれる辛さが特徴のマーラースープに、ごまのコクを加えた濃厚でクリーミーな一杯。肉味噌や餃子、もやし、湯葉、ニラ、白ねぎなど具材もたっぷりで、食べ応えも抜群です。

青花椒油や自家製紅油の香りが広がり、最後の一口まで飽きずに楽しめます。

※麺の量が選べます。小盛り20円引き、大盛り150円増し。

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春を感じる華やかラテ

『桜ストロベリー抹茶ラテ（ICE）』



価格：480円（税込）

ストロベリープリン、ミルク、抹茶風味の練乳が重なった3層の美しいドリンク。桜のやさしい香りと、ストロベリーの甘酸っぱさ、抹茶のコクが絶妙に調和します。

混ぜることでまろやかさが増し、デザート感覚でも楽しめる一杯です。

お得に楽しめるセットも充実

・「桜ストロベリー抹茶ラテ」セット

担々麻辣米線の価格+450円（税込）※合計金額から30円お得

・「トーフェイチキン（2個）」＆ドリンクセット

担々麻辣米線の価格+450円（税込）

・ドリンクセット

担々麻辣米線の価格+250円（税込）

ドリンクは、香港レモンティー／香港ミルクティー／香港鴛鴦茶（エンオウチャ）／香港コーヒー／ウーロン茶／コーラ／ジンジャーエールから選べます。

春限定の特別な一杯を楽しんで

刺激的な辛さと濃厚な旨みを堪能できる担々麻辣米線と、見た目も味わいも華やかな春ドリンク。気分に合わせて組み合わせを楽しめるのも魅力です。

季節限定だからこそ味わえる贅沢なメニューで、ちょっぴり特別な食時間を過ごしてみてくださいね♡