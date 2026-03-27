たんぽぽ白鳥久美子、生放送中に号泣 涙止まらず…言葉つまる
2児の母でお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子（44）が、27日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。生放送中に涙を流すシーンがあった。
【動画】「広くてキレイ」「スタイリッシュ」白鳥久美子＆チェリー吉武の新居
「親元を離れる葛藤」をテーマにトークした。MCの設楽統（52）から「白鳥さん、福島出身？」と話を振られ、高校卒業と同時に上京した当時を振り返った。
「進学できたら行きなさい」と了承をもらい、いざ旅立ちの日。両親は仕事だったため「1人で行きなさい」と言われたという。
旅立ちの日の朝を振り返り「朝起きて『さみしいなあ、1人で行くの…』って思ってたらご飯が用意してあって」と説明。「手紙に『これから1人で…』」と話しながらもう号泣。共演者から「早いよ！」というツッコミを受け、涙をぬぐいながら「これから1人で頑張りなさいって…夢叶えてねって書いてあって」と説明した。
あまりの涙の“早さ”に共演者から「それが、1週間くらい前の話？」とふたたびツッコまれ、泣きながら「いや…」「もう44にもなって…」などと涙声で対応。共演者も「やさしいね」「今思い出しても涙」など、感動していた。
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「親元を離れる葛藤」をテーマにトークした。MCの設楽統（52）から「白鳥さん、福島出身？」と話を振られ、高校卒業と同時に上京した当時を振り返った。
「進学できたら行きなさい」と了承をもらい、いざ旅立ちの日。両親は仕事だったため「1人で行きなさい」と言われたという。
あまりの涙の“早さ”に共演者から「それが、1週間くらい前の話？」とふたたびツッコまれ、泣きながら「いや…」「もう44にもなって…」などと涙声で対応。共演者も「やさしいね」「今思い出しても涙」など、感動していた。