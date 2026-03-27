【WWE】SMACK DOWN（3月20日・日本時間21日／ノースカロライナ・ローリー）

【映像】突然、美女がリング外から急襲…一瞬の出来事

タッグ職人同士の好勝負。その決着を分けたのは、実力ではなく“レフェリーの死角”から飛んできた逆恨みの“悪妻の一撃”だった。男子タッグ戦で突然現れ、男子レスラーをグラつかせる強烈なアッパーカットを叩き込んだ女子レスラーに、ファンも「強え」「魔女の一撃だ」と騒然となった。

スピードとスピードがぶつかり合う華麗なタッグ戦は、本来なら純粋な連携力の勝負で決着するはずだった。WWE「SmackDown」で組まれたモーター・シティ・マシンガンズ（クリス・セイビン、アレックス・シェリー。以下MCMG）対フラクシオム（アクシオム＆ネイサン・フレイジャー）の名タッグ対決は、リングの外から飛んできた、たった一発の「女の拳」によって結末をねじ曲げられた。

試合は序盤からフラクシオム側がペースを握った。ネイサンのドロップキックを起点に、アクシオムとの素早いタッチワークでMCMGを翻弄。スーパーキック連打や同時ダイブといった畳みかけで、主導権を渡さない。

対するMCMG側も、クリスとアレックスの老練なダブルチームで応戦。両軍入り乱れる終盤戦へとなだれ込んだが、場外への同時トペ・スイシーダを決めたフラクシオムが、なおも優勢に試合を進めていた。そこへ意外な闖入者が現れ、試合はまさかの展開を迎える。

花道には、最近の番組内で無気力ぶりが目立つジョニー・ガルガノの妻、キャンディス・レラエが腕組みをしながら不穏な表情で試合を観戦。キャンディスといえば、アクシオムのマスクを奪う因縁でも知られる要注意人物だ。ファンからも3ヶ月近く逃亡を続けたマスク泥棒に「またマスク？」「マスク争奪の恨み？」と、嫌な予感をにじませる反応が広がった。

勝負を決めたのは、その勢いの頂点で訪れた一瞬の死角だった。丸め込みを返されたフレイジャーがロープにもたれた、その瞬間。レフェリーの視線がリング中央に向いた隙を突き、この試合では完全な“部外者”だったキャンディス・レラエが、ロープの外側から突然右拳を振り抜き、フレイジャーの顔面へアッパー気味にクリーンヒットさせた。

ABEMAの解説・堀江ガンツが「キャンディスが手を出しましたね…」と呆気に取られるなか、ふらついたフレイジャーをクリスが丸め込み、そのままカウント3。ファンも「魔女の一撃」「キャンディス強え」「すげえな、あのタイミングで入るって」と、介入そのもの以上に男子スーパースターを一撃でグラつかせたインパクトに驚きを隠せない様子だった。

キャンディスの夫・ガルガノは、アクシオムとの抗争以降、精神的にどん底の無気力状態が続いている。一部のファンからは「逆恨みや」との声も聞こえるが、バックステージでは夫の“古い友人”であるシェリー＆セイビンを説得し、キャンディスが裏で新たな動きに関わっているのではないか、という見方も出ている。いずれにせよ、タッグ職人としてヒールムーブとは無縁だったMCMGが、まさかのチート勝利。ファンからも「なんでや？」「ヒールターンするの？」と困惑のコメントが相次いだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

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