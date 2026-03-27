今後の選挙出馬は「全くの白紙」

石川県の馳浩知事は２６日に任期満了を迎え、１期４年間の県政運営に幕を閉じた。

退任にあわせて開かれたこの日の記者会見では「肩書を置いて被災者の思いを聞き、伝え、励ましたい」と力を込め、能登半島地震の災害対応を担った経験を糧に、能登の復興支援に力を尽くすことを誓った。

「明日になればまた日は昇る。私もいつか大きな朝日となって石川県を照らしたい――」

石川県庁１階で同日夕、退任式が開かれ、１０００人近い職員や県民らを前に、馳氏は感謝とこれからの決意を伝えた。徳田博副知事が「これから、馳浩ならではの『人生劇場』を見せつけてください」とあいさつすると、馳氏は思わずハンカチで目頭をぬぐった。

その後は「馳」コールを受けながら次々に握手を交わし、玄関前で「ありがとうございました」と声を張りあげガッツポーズ。「生涯プロレスラー」の馳氏らしく去り際を飾った。

谷本正憲・前知事の引退後、２８年ぶりの新知事となった馳氏は、谷本県政の「継承と発展」を掲げ、２０２３年９月に１０年間の数値目標を盛り込んだ県成長戦略を策定。特に福祉や医療分野に力を入れ、乳幼児の医療費助成の対象拡充や里帰り出産の支援事業などを整備してきた。

他方で、任期中は相次ぐ災害への対応を迫られた。能登半島地震では災害関連死を防ぐための１・５次避難所を国内で初めて開設するなど、前例のない取り組みも実施。「知事という立場で危機管理を最優先にすべきという認識を持った」と振り返る。

今後について、選挙に出馬する意欲は「全くの白紙」とするが、政治には関わり続ける考えだ。「政策を立案し、実現させることも政治活動だ。被災地の困り事を引き出し、解決策を考えることで現状を改善させたい」と意気込む。

能登の復興が正念場を迎える中での退任に、心残りはあるという。それでも、「明日からの自分の歩みに期待している。能登半島のために、石川県のためにできることがあると信じて取り組みたい」と語った。