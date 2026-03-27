長らく音信不通だった夫の訃報。駆けつけた病院で待っていたのは、自分ではなく夫の最期を看取った別の女性でした。10年、15年という歳月は、法律上の絆を腐食させるのに十分な時間となるようです。約10年前の相談事例を本人が特定できないよう脚色して、FPの川淵ゆかり氏が遺族年金の注意点について解説します。

上手くいかない夫婦仲

現在66歳のA子さんは、20年ほど前から古着のリメイク販売業を営む女性起業家です。もともとは専業主婦でしたが、手先の器用さや服のセンスを褒められたことがきっかけで、初めは友達数人へのささやかな贈り物が評判を呼び、テレビ出演や出版を果たすほどに。一時的ではありましたがチヤホヤされて、会社を経営するまでになりました。しかし、それもわずか数年。50代に入ったころには売上が落ちてきたため、会社を閉め、規模を小さくして自営業としていまでも一人で生活できる程度には稼いでいます。

そんなA子さんには秘密がありました。A子さんには離れて暮らす4歳年上の夫と現在40歳の一人息子がいますが、この夫のことです。

夫との過去

A子さんは活発な性格で、対照的に夫はもの静かな性格でした。A子さんは、出世コースから外れた夫に「なんでお給料が上がらないの？」「私は貧乏くじをひいたのかしら」などと、日ごろから小言を浴びせていました。

自分の古着のリメイクビジネスが軌道に乗ると、その不満は爆発します。「もう離婚したいわ」「東京にお店を出したいから別居しましょうよ」などといじわるをいって夫を困らせました。そしてタイミングの悪いことに、夫に会社からリストラ宣告が下されます。A子さんが50歳、夫が54歳の年でした。

一人息子はすでに社会人となっていて教育費などもかからず、住宅ローンなどの負債もなくなった時期でしたが、「あなたはやっぱり私とは釣り合わないのよ！」と、A子さんはいつも以上に大声で夫を責め立て、自分の名前をサインした離婚届を突きつけました。それが、夫の精神的な限界点でした。

離婚届を残し別居、14年の空白

会社にも家庭にも居場所を失った夫は、自らもサインした離婚届を家に置いたまま家を出ました。

A子さんは世間体を気にして失踪届を出しませんでした。自身の言動への反省もあったのか、離婚届も提出せずに放置。しかし、自ら探しに行くこともしませんでした。やがてビジネスに陰りがみえ、会社を畳んで自営業として細々と暮らすようになっても、彼女は意地を張っていました。

「こうなったら意地でも離婚しない。女ができても再婚なんてさせない」

夫が出会った最期の安らぎ

一方、家を出た夫は自暴自棄になっていました。一時は人生を終わりにしようかとも考えましたが、昔、友人と行った旅行先や出張で行ったことのある思い出の地を巡り、最後にたどり着いたのは自分の生まれ故郷。かつて実家があった場所はもう誰もいなくなり、公園となっていました。そこでぼんやりと佇んでいると、「もしかして、お兄ちゃん？」と40半ばの女性に声をかけられたのです。

それは、幼馴染のB子さんでした。「よくわかったね」というと、彼女は「雰囲気と顔のほくろでわかるわよ」と答えます。B子さんは、隣町へ嫁ぐも夫に先立たれ、実家のおでん屋を継いだそうです。「お兄ちゃんもときどき食べにきてたでしょ。両親も亡くなったけど私がまだやってるのよ。開店前だけどいまからいらっしゃいよ」と、傷ついたA子さんの夫を優しく迎え入れました。30年ぶりの再会で盛り上がり、B子さんに子どもがいないこともあってか、A子さんの夫はそのうち居着くようになります。

夫は、自分が残してきた離婚届はすでにA子によって提出され、法的に独り身になったと思い込んでいました。過去を断ち切り、B子さんと新しい人生を歩むことを決意した彼は、夜間警備の仕事に就き、彼女と穏やかで幸福な13年間を過ごしたのです。

突然の別れ

A子さんにとってはただただ時間だけが流れ、64歳になっていました。A子さんの夫は68歳。その冬、突然の悲劇が訪れます。

長時間の立ち仕事とヒートショックが重なり、A子さんの夫は仕事中に倒れ、病院に救急搬送されました。翌日、帰宅しない彼を心配して、警備会社に連絡したB子さんは病院に駆けつけましたが、そのまま帰らぬ人となってしまいました。

しかし、警備会社が古い履歴書の緊急連絡先をもとに連絡したのは、一人息子でした。数時間遅れで息子に伴われて病院に現れたのは、法律上の妻であるA子さん。二人は病院で初めて顔を合わせます。

「葬儀は息子を喪主としてこちらで行います」冷然と言い放つA子さんと、事実上の妻として尽くしてきたB子さん。二人は葬儀の段取りを巡って衝突しましたが、結局、戸籍を持つA子さん側が主導権を握り、B子さんは悔し涙を呑む結果となりました。

「彼は『離婚した』と言っていた。13年も一緒に暮らし、最期を看取った私が、なにもかも奪われるのは悔しい」納得のいかないB子さんは、遺族年金の受給権を巡って争う決意をしました。

判決のゆくえ…「戸籍」より強い「生活の実態」

B子さんのように、別の女性との長期間同居は、たとえ住民票をそのままに失踪したとしても、住民票より強い“実態証拠”として扱われるケースがあります。厚生労働省が示す、法律婚の破綻を認める主な基準は以下のとおりです。

◎離婚の合意書・メール・録音

◎別居後の生活費完全断絶（10年以上）

◎別居後に夫が別の女性と同居し、生活実態がある

◎夫が法律婚の妻の住所に戻る意思を示した形跡がない

裁判の結果、B子さんの主張が認められました。A子さんの夫は、家を出て数ヵ月後にはB子さんと同居を始め、14年間一度も連絡を取らず、生活費も完全に途絶えていたこと。そしてB子さんと13年間にわたる安定した共同生活があったことから、「法律婚はすでに形骸化している」と判断されたのです。

A子さんは敗訴のあと、こう漏らしました。

「離婚届を出さなかったのは、いつかは戻ってくるだろうと思っていたから。4歳も年上だったけれど、弟みたいに可愛い人だったのよ」

裁判では、「自分は遺族年金を欲しかったのではない。相手の女性に遺族年金が1円でも渡ることで“妻”だという顔をされたくなかった」という気持ちが両者ともに伝わってきました。今回の事例のように別居が長期化すると、思わぬ形で遺族年金の受給権を失う可能性がありますので、ご注意ください。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表